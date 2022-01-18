ما هو موعد مباراة مصر والسودان في كأس أمم أفريقيا ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يختتم منتخبا مصر والسودان مشوارهما في دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا، عندما يلتقيان مساء يوم الأربعاء.



ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، فيما يأتي المنتخب السوداني في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

ويواجه منتخب مصر نظيره السوداني، مساء الأربعاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات كأس أمم أفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق عصام الشوالي.

جدول ترتيب مجموعة مصر والسودان في كأس أمم أفريقيا

نيجيريا - 6 نقاط

مصر - 3 نقاط

غينيا بيساو - نقطة

السودان - نقطة