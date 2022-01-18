أردوغان يتحدث عن خطة تركيا الاقتصادية في 2022

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، إن “العام 2022 سيكون عاما لامعا بالنسبة لتركيا من الناحية الاقتصادية، وسيشهد انخفاض الفائدة وأسعار الصرف تدريجيا”.

وجاء ذلك في تصريح أدلى به الرئيس التركي للصحفيين اليوم، أثناء عودته من جمهورية ألبانيا، التي أجرى إليها زيارة رسمية أمس الاثنين.

وأعرب أردوغان عن سعادته إزاء انخفاض تقلبات أسعار الصرف واستمرار الاستقرار، مبينا أن جهود حكومته تتواصل حيال زيادة الاهتمام بالليرة التركية.

وفيما يخص أنشطة تركيا المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، قال: “اشترينا 4 سفن تنقيب واثنتين للأبحاث الزلزالية للعمل في البحرين الأسود والمتوسط”.

وكانت تركيا في الماضي تتبع سياسة سعر الصرف المنخفض والفائدة المرتفعة المعتمدة أيضا من قبل برامج صندوق النقد الدولي؛ لكن العجز الكبير في الميزان التجاري نتيجة هذه السياسات مثّل مشكلة دائمة للاقتصاد التركي لسنوات. وقد سُجل عجز الميزان التجاري لتركيا بشكل خاص خلال الفترات التي طُبقت فيها سياسة سعر الصرف المنخفض ومعدلات الفائدة المرتفعة.