انتخاب روبرتا ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

انتخب البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، المالطية المحافظة روبرتا ميتسولا، رئيسة له بالأغلبية المطلقة، خلفا لديفيد ساسولي.

وانتخبت ميتسولا بالأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من الاقتراع، رغم كونها أبدت عدم تأييد لمسألة الاجهاض في موقف أثار انتقادات عديدة.

وميتسولا هي ثالث امرأة تترأس البرلمان الأوروبي بعد الفرنسيتين سيمون فيل (1979-1982) ونيكول فونتين (1999-2002).

وتخلف ميتسولا الديمقراطي الاجتماعي الإيطالي ديفيد ساسولي الذي توفي الأسبوع الماضي في المستشفى والذي كان سينتهي عهده على رأس البرلمان هذا الأسبوع.