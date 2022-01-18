شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس القاسي يودي بحياة 82 شخصاً في جنوب إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 82 شخصا، على الأقل، حتفهم جراء موجة من الطقس القاسي في جنوب أفريقيا شهدت هطول أمطار غزيرة لأيام متتالية، حسبما قالت السلطات اليوم الثلاثاء.

وأفادت وزارة الحكم التعاوني والشؤون التقليدية بأن معظم الوفيات وقعت بسبب الغرق، وصواعق البرق، فيما قالت الوزيرة نكوسازانا دلاميني زوما في بيان: "الأمطار محل ترحيب بالغ لأنها تساعد في مواجهة تحديات نقص المياه في بعض مناطق بلادنا".

ولكن "لسوء الحظ، ألحقت الأمطار الغزيرة أضرارا بالغة بمناطق واسعة من البلاد، مما قيد حركة الناس وتسبب في حدوث فيضانات في بعض المناطق"، فيما غمرت المياه مناطق في بلدة ليديسميث، شرقي البلاد، اليوم الثلاثاء.