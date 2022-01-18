في بغداد.. السفير التركي يفتتح منفذا لإصدار الفيزا إلى تركيا - عاجل

وقال مراسل الخليج 365، إن "السفير التركي افتتح منفذاً لإصدار الفيزا الى تركيا في العاصمة بغداد".

بدوره، أكد السفير التركي، أنه "من خلال هذا المنفذ (الذي سيكون له فروع أخرى في عدد من المحافظات)، يستطيع المواطن العراقي أن يحصل على الفيزا ضمن إجراءات سهلة".



وأضاف غوناي، "هناك ما يشاع في مواقع التواصل الاجتماعي عن صعوبات في استحصال الفيزا، ما يحصل هو ان بعض الشركات غير الرسمية تحاول ان تعرقل حصول المواطن على الفيزا لتحقيق منافع لها، قمنا برفع دعوى قضائية ضد هذه المكاتب لتقييد عملها".

وتابع، أن "المبالغ التي تستحصل من اجل تقديم الفيزا هي فقط لقاء الخدمات التي تقدمها شركة كيت واي مع بعض الرسوم البسيطة".

وأوضح، أنه "داخل هذا المركز تؤخذ بصمة صاحب طلب الحصول على الفيزا عكس ما كان يحصل في السنوات الماضية، وذلك ضمن اتفاقية بين تركيا والاتحاد الاوربي، وما يطلب من مستمسكات كسند المنزل وضمان مكان العمل هي فقط مستندات داعمة للاوراق الثبوتية لصاحب طلب الفيزا".

