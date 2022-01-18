شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين.. 4 وفيات و933 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 4 وفيات و933 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و263 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين إن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.5% .. فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 63 مصابا في غرف العناية المكثفة .. فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 102 مصاب بينهم 24 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.