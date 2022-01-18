17 يناير , 2022
مقتل اثنين في انفجار بمحطة وقود في ألمانيا
قالت الشرطة الألمانية إن انفجاراً أعقبه حريق في إحدى محطات الوقود بوسط البلاد أودى بحياة اثنين على الأقل الإثنين.
وذكرت الشرطة أن شاهداً أفاد بأن انفجاراً وقع في محطة وقود في هامرسباخ على بعد 40 دقيقة بالسيارة إلى الشمال الشرقي من فرانكفورت وقت الظهيرة تقريباً. وتم رصد الحريق بعد ذلك بقليل.
وظل حطام مركبتين محترقتين في مكان الحادث لعدة ساعات. وتقول الشرطة إنه عٌثر على جثة في إحدى السيارتين بينما وجدت أخرى في محيط المحطة.
واستدعى ممثلو الادعاء خبيراً للمساعدة في التعرف على الضحيتين ومعرفة سبب الحادث.
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