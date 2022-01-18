عاجل.. رئيس كوريا الجنوبية يصل السعودية قادما من الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

وصل إلى الرياض، ظهر اليوم الثلاثاء، رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، حيث كان في مقدمة مستقبليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



ولدى استقباله بمطار الملك خالد الدولي، أجريت للضيف الكوري الجنوبي مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، واستعرض حرس الشرف.

ورحب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالوفد الرسمي الذي يرافق الرئيس الكوري الجنوبي، الذي يضم عددا كبيرا من الوزراء، والمسؤولين بالرئاسة الكورية الجنوبية.

زيارة الرئيس الكوري الجنوبي إلى السعودية، محطة جديدة ضمن جولة شرق أوسطية شملت دولة الإمارات وستقوده في وقت لاحق إلى مصر أيضا، في الـ20 والـ21 من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وتأتي زيارة مون جيه-إن بدعوة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وهي المرة الأولى منذ سبع سنوات التي يزور فيها رئيس كوري جنوبي السعودية.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فمن المنتظر أن يناقش "مون" مع ولي العهد السعودي سبل توسيع نطاق التعاون الثنائي بين البلدين، ليشمل الرعاية الصحية والعلوم والتكنولوجيا والهيدروجين.

وبعد ذلك، سيزور الرئيس الكوري مدينة الدرعية التاريخية، المدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

كما يخطط لعرض اتجاه التعاون المستقبلي بين كوريا الجنوبية والسعودية في كلمة رئيسية سيلقيها في منتدى النمو المبتكر، وهو حدث اقتصادي بين رجال الأعمال من البلدين.