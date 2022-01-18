السبت المقبل.. عمومية "غزل المحلة لكرة القدم" تدعو للاكتتاب العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، إن شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم، ستعقد جمعية عمومية يوم السبت المقبل، للدعوة للاكتتاب العام في أسهم زيادة رأس مالها.

وأضاف ماهر، في تصريحات لمصراوي، أن الجمعية العامة ستعتمد زيادة رأسمال الشركة إلى 102 مليون جنيه، بعد تغطية الاكتتاب الخاص بإجمالي 37 مليون جنيه على أن تتم الدعوة لزيادة رأس المال إلى 200 مليون جنيه من خلال الاكتتاب العام.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إنه من المتوقع أن يتم طرح الاكتتاب العام في مطلع فبراير المقبل.

وستطرح شركة غزل المحلة لكرة القدم، نحو 60% من أسهمها في البورصة، في عملية زيادة رأسمالها من 65 مليون جنيه – قيمة الحصة العينية لشركة مصر للغزل والنسيج- إلى 200 مليون جنيه، وستجمع 135 مليون جنيه من الطرح.

وكانت شركة مصر القابضة للتأمين، اشترت حصة من الطرح الخاص بنحو 15 مليون جنيه، كما استحوذ مستثمرون مصريون وعرب على باقي الطرح الخاص.

وتمثل نسبة الطرح الخاص نحو 27% من إجمالي أسهم الطرح، وسيتم جمع باقي القيمة المستهدفة من خلال الاكتتاب العام.

وأشار ماهر، إلى أنه بعد اعتماد نتائج الجمعية العامة لشركة غزل المحلة لكرة القدم، سيتم تحديد موعد طرح نشرة الاكتتاب بالتنسيق مع الجهات الإدارية.

وستكون شركة غزل المحلة لكرة القدم قد مهدت الطريق لشركات كرة القدم لإدراج أسهمها في البورصة المصرية، كأول فريق كرة قدم في الشرق الأوسط يدرج أسهمه في البورصة بعدما أصبحت أول شركة مساهمة مصرية لنشاط كرة القدم تم تأسيسها في يناير 2021 تماشياً مع قانون الرياضة الجديد.