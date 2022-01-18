المالطية روبرتا ميتسولا أصغر رئيسة للبرلمان الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

صوت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح انتخاب النائبة المحافظة روبرتا ميتسولا رئيسة جديدة له.

جاء ذلك بعد الوفاة غير المتوقعة لرئيسه السابق ديفيد ساسولي، وبذلك تكون النائبة المالطية "ميتسولا" أصغر شخص يشغل هذا المنصب في تاريخ البرلمان وثالث امرأة تتولى المنصب.

لكن توقيت الانتخابات لا علاقة لها بوفاة ساسولي حيث كان من المقرر أن تنتهي ولايته في يناير الجاري بعد قضاء عامين ونصف العام في المنصب.

وكان ساسولي الذي توفي عن عمر ناهز 65 عاما قد أشار بالفعل إلى أنه لا يعتزم الترشح لإعادة انتخابه.

وتنتمي ميتسولا (43 عاما) إلى حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط) في حين جاء ساسولي من الاشتراكيين والديمقراطيين (يسار الوسط).