أحمد طارق من "قادرون باختلاف" ينضم لـ"الحرية المصري" في أول ممارسة للحياة السياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وقَّع الشاب أحمد طارق، من ذوي الهمم، وأحد المشاركين في احتفالية "قادرون باختلاف" على استمارة عضوية الانضمام إلى حزب الحرية المصري، في أول ممارسة للعمل السياسي، بحضور الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصري.

ورحب الدكتور ممدوح محمد محمود، بالشاب أحمد طارق وأسرته، مؤكدًا اعتزازه وتقديره لأصحاب الهمم، الذين يمثلون جزءًا مهمًّا من نسيج الوطن، ولذلك يأتي ملف "ذوي الهمم والقدرات الخاصة" على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف دمجهم في المجتمع، وتمكينهم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وبدا ذلك واضحاً بصدور القرار الجمهوري بتخصيص عام 2018 لذوي الاحتياجات الخاصة، ثم صدور القانون رقم 10 لسنة 2018، المعروف بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي تضمن العديد من الحقوق والامتيازات والمكاسب لأصحاب الهمم في مختلف مجالات الحياة.

وأشاد رئيس حزب الحرية، خلال اللقاء الذي حضره المهندس معتز محمود نائب رئيس حزب الحرية المصري، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والدكتورة أمل سلامة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والدكتور حسام يونس رئيس لجنة الصناعة، والدكتورة نيفين بدار أمينة لجنة المنظمات والمجتمعات الأهلية، والدكتور محمد زكريا أمين لجنة الاتصال السياسي، وعدد من قيادات الحزب، بالدعم اللا محدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي لذوي الهمم.

وقدم المهندس معتز محمود نائب رئيس الحزب، نبذة مختصرة عن تاريخ حزب الحرية المصري منذ تأسيسه عام 2011، والتصدي لمخططات جماعة الإخوان، مؤكداً أن الأحزاب السياسية تقوم بدور وطني في دعم الدولة المصرية، والحفاظ على مؤسساتها، وهويتها الوطنية.

أما الدكتور أمل سلامة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، فرحبت بانضمام الشاب أحمد طارق للجنة العلاقات الخارجية، مؤكدة أنه يحظى بقبول وثقافة مميزة، وسيسهم في بناء جسر من العلاقات بين أصحاب الهمم في مصر ونظرائهم في باقي دول العالم، وبخاصة الدول العربية والإفريقية.

وأعلنت الدكتورة نيفين بدار رئيس لجنة المنظمات والمجتمعات الأهلية، تبني الحزب مبادرتين لأصحاب الهمم، الأولى بعنوان " رأيك مسموع"، لتكون منصة لعرض آراء ومشكلات أصحاب الهمم، أما المبادرة الثانية فتتمثل في تنظيم مسابقة، للمواهب والمبدعين لأصحاب القدرات الخاصة في المجالات الفنية والثقافية والسياسية، تسهم في ترسيخ الانتماء والولاء للوطن.

وأعرب الشاب أحمد طارق عن سعادته الشديدة لتوقيع استمارة العضوية لحزب الحرية المصري، في أول ممارسة له للحياة السياسية، مؤكدًا أنه اختار الانضمام إلى حزب الحرية المصرية عن قناعة تامة، حيث يتبنى الحزب أهدافًا ومبادئ سامية، هدفها خدمة المجتمع، ودعم الدولة المصرية.

وأضاف طارق أنه اختار لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، إيمانًا منه بأنه فرصة للتواصل مع الشباب من أصحاب الهمم في الدول العربية، ولدعم القضية الفلسطينية.

وتوجه الشاب أحمد طارق بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه واستجابته لطلبه بالانضمام والحصول على عضوية النادي الأهلي، مؤكدًا أن لديه عزيمة وإصرارًا على تحقيق البطولات في لعبة السباحة.