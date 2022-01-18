ماذا فعل سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، بحلول منتصف التعاملات مقارنة بمستواه في التعاملات الصباحية، وفقا لما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي اليوم.

وتشهد حركة أسعار الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب ما قاله نادي نجيب في وقت سابق.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

أسعار الذهب اليوم

بلغت أسعار الذهب عيار 14 نحو 530 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 681 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 795 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 909 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 6360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

أسعار الذهب العالمية

وتراجع سعر أوقية الذهب العالمية بنسبة 0.41% في منتصف تداولات اليوم إلى 1811.76 دولار للأوقية، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

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