صحيفة إسرائيلية: وفد إندونيسي زار "تل أبيب" مؤخرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم"، الثلاثاء، عن زيارة وفد رسمي إندونيسي إلى تل أبيب مؤخرًا، دون تحديد الفترة الزمنية.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن "وفدا من المسؤولين الإندونيسيين، قام بزيارة نادرة لإسرائيل بالفترة الأخيرة، لمناقشة استراتيجيات مكافحة فيروس كورونا، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الطرفين".

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، لم تؤكد النبأ، لكنها قالت إن "إسرائيل تؤمن بالتعاون الدولي في كل ما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا، ومستعدة لتبادل المعلومات والخبرات".

ولا توجد علاقات دبلوماسية علنية بين تل أبيب وجاكرتا، "التي يعتبر موقفها المعلن رافضا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل"، وفق تصريحات صحفية سابقة للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.

والشهر الماضي، تناقلت تقارير إعلامية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، ناقش مع مسؤولين إندونيسيين تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، خلال زيارته إلى جاكرتا.