غدا.. أجازة من امتحانات نصف العام لصفوف النقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منح طلاب صفوف النقل الأربعاء 19 يناير إجازة من امتحانات نصف العام لمناسبة عيد الغطاس للمسيحيين.

وتعقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وتستكمل الامتحانات، الخميس 20 يناير ، حيث يؤدي تلاميذ الصف الرابع الابتدائى، امتحان الرياضيات لمدة ساعة ونصف.

وقالت الوزارة، إن الامتحان يتضمن أسئلة قصيرة ومتنوعة ما بين (اختيار من متعدد أو أكمل أو صح وخطأ أو وصَّل.. وغيرها) ، على أن يتم الامتحان في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.

وأوضحت الوزارة أن هناك عدة ضوابط مهمة بشأن الامتحانات كالتالي:

- يتم وضع الامتحان من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلف من مدرسة لأخرى.

- عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا أما باقي المواد: 15 سؤالًا.

- يتم الامتحان في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021