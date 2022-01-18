ولي العهد في مقدمة مستقبلي الرئيس الكوري بالرياض

وصل الرياض، اليوم، رئيس جمهورية كوريا،الرئيس مون جيه إن ، في زيارة للمملكة.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي رحب بالرئيس وحرمه في المملكة العربية السعودية.

وقد أجريت للرئيس جمهورية كوريا، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

ثم استعرض حرس الشرف.

كما كان في استقبال الرئيس، الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح (الوزير المرافق)، والأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا سامي السدحان، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.

بعد ذلك رحب ولي العهد بالوفد الرسمي لفخامة رئيس جمهورية كوريا، الذي يضم كلا من وزير الخارجية ايوي يونغ تشونغ، ووزير التجارة والصناعة والطاقة سونغ ووك مون، وكبير موظفي مكتب الرئيس للسياسات هو سينغ لي، ومستشار الرئيس الخاص للشؤون الخارجية والأمن القومي جونغ سوك ليم، وسكرتير الرئيس للسياسات الخارجية يونغ هيون كيم، وسفير جمهورية كوريا لدى المملكة جون يونغ بارك، وحرم سفير جمهورية كوريا لدى المملكة سوو جونغ جين، ووزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي ان هو كانغ، ونائب مدير الأمن القومي هيونغ جين كيم، وسكرتير الرئيس للسياسات الخارجية يونغ هيون كيم، والمتحدث باسم الرئيس كيونغ مي بارك، ورئيس المراسم جونغ هيون ريو، ومدير عام مكتب أفريقيا والشرق الأوسط جانغ هيون كيم.