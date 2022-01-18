فرنسا للحوثيين: أوقفوا الأعمال المزعزعة للاستقرار في المنطقة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 يناير 2022 01:26 مساءً - منذ 3 ساعات

أعرب وزير الخارجيّة الفرنسيّة جان إيف لودريان، عن إدانة بلاده بأشدّ العبارات “الهجوم الّذي تبنّته حركة “أنصار الله” الحوثيين على مطار أبو ظبي الدولي والمنطقة الصناعيّة المجاورة”.

وأشار في بيان، إلى أنّ “هذه الهجمات تهدّد أمن أراضي دولة الإمارات واستقرار المنطقة”، مشدداً على أنّ “فرنسا تعرب عن دعمها للإمارات في مواجهة هذه الهجمات”.

وجدّد دعوته “الحوثيّين” إلى “الوقف الفوري لأعمالهم المزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة، والانخراط بشكل بنّاء في عمليّة سياسيّة لإنهاء الأزمة في هذا البلد”، مركّزاً على أنّ “فرنسا تعيد تأكيدها دعمها وقف الأعمال العدائيّة في أنحاء البلاد واستئناف النّقاشات، بهدف التوصّل إلى اتّفاق سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة”.