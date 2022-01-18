الصين تكافئ صيادين عثرا على "أجهزة مشبوهة تسرق الأسرار"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

كافأت مقاطعة جيانجسو الصينية، الثلاثاء، صيادين لتسليمهما أجهزة "مشبوهة" كانت تحت الماء.

وعثر الصيادان على الأجهزة التي وصفتها وسائل إعلام محلية على أنها "مشبوهة" في المياه على الساحل بالمقاطعة.

ووصفت وسائل الإعلام الأجهزة التي عثر عليها على ساحل جيانجسو على البحر الأصفر، بأنها كانت تمثّل "خطرًا على الأمن القومي الصيني".

وأوردت صحيفة شينخوا اليومية، أنه منذ 2020، اكتشف صيادون في جيانجسو عشرة أجهزة أجنبية الصنع لها قدرات على التقصي من تحت الماء و"سرقة أسرار".

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو على موقعها الإلكتروني لصيادين يتسلمون جوائز خلال حفل، وفق ما ذكرت "رويترز".