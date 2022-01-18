"برقع" السيدة البدوية يتربع على قائمة العرض بمتحف شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلن متحف شرم الشيخ، فوز قطعة أثرية مميزة بعنوان "الثراث السيناوي" بالعرض خلال شهر يناير الجاري، ضمن المسابقة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار تحت شعار "أنت من تقرر" للتصويت لاختيار القطعة الأثرية المميزة لكل شهر.

وقال الدكتور محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن قطعة التراث السيناوي الأثرية التي فازت بأعلى نسبة تصويت هي عبارة عن برقع السيدة البدوية، ويتكون من قطعة قماش الشرابة مطرزة بخيوط مختلفة، ومتعددة الألوان، وترتديه المرأة المتزوجة والعجوز.

وأوضح مدير المتحف في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن البرقع السيناوي كان يعكس الوضع الاقتصادي والطبقي للمرأة، وذلك من حيث العملات الذهبية وقطع النقود القديمة التي تضاف إليه.

ولفت إلى أنه عندما يزين البرقع بالذهب وسلاسل تتدلى بجوار الأذن يطلق عليه "الشرو"، وعندما يزين بالسلاسل والعملات المعدنية يطلق عليه "المعاري" أو"الطاطوح"، وكانت العملات التي توضع على البرقع تقسم إلى "الجروش و الثمنة، ويطلق على الجزء السفلي من البرقع لفظ "الشكة"، وبها عملات فضية سميكة، وعند الأنف توجد "الخنجيرة" قطعة معدنية لتثبيت البرقع.