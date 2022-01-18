شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند: 6397 إصابة جديدة بكورونا و18 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة التايلاندية ، صباح اليوم الثلاثاء ، تسجيل 6397 حالة إصابة و 18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم أن 6637 مريضا بفيروس كورونا، خرجوا من المستشفيات، أمس الاثنين ، بعد تعافيهم من الفيروس.

ومنذ بدء الجائحة، أوائل عام 2020، بلغ عدد حالات الإصابة مليونين و337 ألفا و811 حالة وتعافى مليونان و233 ألفا و903 حالات ، بشكل كامل، حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 21 ألفا و956 حالة منذ بدء الجائحة