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تايلاند: 6397 إصابة جديدة بكورونا و18 حالة وفاة

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة التايلاندية ، صباح اليوم الثلاثاء ، تسجيل 6397 حالة إصابة و 18 حالة وفاة جديدة بفيروس ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم أن 6637 مريضا بفيروس كورونا، خرجوا من المستشفيات، أمس الاثنين ، بعد تعافيهم من الفيروس.

ومنذ بدء الجائحة، أوائل عام 2020، بلغ عدد حالات الإصابة مليونين و337 ألفا و811 حالة وتعافى مليونان و233 ألفا و903 حالات ، بشكل كامل، حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 21 ألفا و956 حالة منذ بدء الجائحة

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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