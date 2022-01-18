انت الان تتابع خبر لمن صوت قادة ومدربو المنتخبات العربية في جائزة 'THE BEST'؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتمنح الجائزة بناء على تصويت قادة ومدربي المنتخبات الوطنية وممثلي وسائل الإعلام للدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم مع نسبة تصويت للجماهير في موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ونستعرض أصوات الدول العربية من قادة ومدربين، وتجدر الإشارة إلى أن قائد المنتخب الجزائري رياض محرز لم يصوت:

قادة المنتخبات

جزر القمر – نجيب عبدو : نغولو كونتي – كريم بنزيمة – روبيرت ليفاندوفسكي

جيبوتي – يوسف باتيو :

مصر – محمد صلاح : جورجينيو –ليونيل

العراق –أمجد عطوان : نغولو كونتي –ليونيل ميسي – محمد صلاح

الأردن – معتز ياسين : محمد صلاح – ليونيل ميسي –كريم بنزيما

الكويت – بدر المطوع : ليونيل ميسي – محمد صلاح – كريم بنزيما

لبنان – حسن معتوق : ليونيل ميسي – روبيرت ليفاندوفسكي – محمد صلاح

موريتانيا – عبدو با : روبيرت ليفاندوفسكي –محمد صلاح – نغولو كونتي

المغرب – رومان سايس :كريم بنزيمة – ليونيل ميسي – روبيرت ليفاندوفسكي

عمان – محسن جوهر : ليونيل ميسي – محمد صلاح – كريم بنزيما

فلسطين – عبد اللطيف البهدري : محمد صلاح –كريم بنزيما – روبيرت ليفاندوفسكي

قطر – حسن الهيدوس : محمد صلاح –كريم بنزيما – ليونيل ميسي



الصومال – عمر محمد : ليونيل ميسي – روبيرت ليفاندوفسكي – كريم بنزيما

تونس – يوسف المساكني : محمد صلاح –كريم بنزيما – ليونيل ميسي

سوريا – عمر السومة : محمد صلاح – كريستيانو رونالدو – كليان مبابي

الإمارات العربية المتحدة –إسماعيل مطر : محمد صلاح – كريم بنزيما – روبيرت ليفاندوفسكي

اليمن – صادق أحمد : محمد صلاح –ليونيل ميسي – نغولو كونتي

جزر القمر – نجيب عبدو : نغولو كونتي – كريم بنزيمة – روبيرت ليفاندوفسكيجيبوتي – يوسف باتيو : كريستيانو رونالدو نيمار –جورجينيومصر – محمد صلاح : جورجينيو –ليونيل ميسي – روبيرت ليفاندوفسكيالعراق –أمجد عطوان : نغولو كونتي –ليونيل ميسي – محمد صلاحالأردن – معتز ياسين : محمد صلاح – ليونيل ميسي –كريم بنزيماالكويت – بدر المطوع : ليونيل ميسي – محمد صلاح – كريم بنزيمالبنان – حسن معتوق : ليونيل ميسي – روبيرت ليفاندوفسكي – محمد صلاحموريتانيا – عبدو با : روبيرت ليفاندوفسكي –محمد صلاح – نغولو كونتيالمغرب – رومان سايس :كريم بنزيمة – ليونيل ميسي – روبيرت ليفاندوفسكيعمان – محسن جوهر : ليونيل ميسي – محمد صلاح – كريم بنزيمافلسطين – عبد اللطيف البهدري : محمد صلاح –كريم بنزيما – روبيرت ليفاندوفسكيقطر – حسن الهيدوس : محمد صلاح –كريم بنزيما – ليونيل ميسي السعودية – سلمان الفرج : كيفن دي بروين –ليونيل ميسي – محمد صلاحالصومال – عمر محمد : ليونيل ميسي – روبيرت ليفاندوفسكي – كريم بنزيماتونس – يوسف المساكني : محمد صلاح –كريم بنزيما – ليونيل ميسيسوريا – عمر السومة : محمد صلاح – كريستيانو رونالدو – كليان مبابيالإمارات العربية المتحدة –إسماعيل مطر : محمد صلاح – كريم بنزيما – روبيرت ليفاندوفسكياليمن – صادق أحمد : محمد صلاح –ليونيل ميسي – نغولو كونتي

المدربون :

الجزائر – جمال بلماضي : كريم بنزيما – محمد صلاح –نغولو كونتي

البحرين – فيليب ديا سوزا : روبيرت ليفاندوفسكي – محمد صلاح –كريستيانو رونالدو

جزر القمر – أمير عبدو : كريم بنزيما – كريستيانو رونالدو – محمد صلاح

جيبوتي – محمد حسن : محمد صلاح –ليونيل ميسي – كريم بنزيما

مصر –كارلوس كيروش : محمد صلاح – كريستيانو رونالدو – روبيرت ليفاندوفسكي

العراق – بيتروفيتش : روبيرت ليفاندوفسكي – كليان مبابي – محمد صلاح

الأردن – عدنان حمد : ليونيل ميسي – كريم بنزيما – محمد صلاح

الكويت – كارلوس جواريز : روبيرت ليفاندوفسكي – كريم بنزيما – ليونيل ميسي

لبنان – إيفان هاسيك : محمد صلاح –جورجينيو –روبيرت ليفاندوفسكي

ليبيا –خافيير كليمنتي : ليونيل ميسي – محمد صلاح –نغولو كونتي

موريتانيا –ديدييه غوميز : روبيرت ليفاندوفسكي – جورجينيو –كريم بنزيما

المغرب – ستيفان جيلي : روبيرت ليفاندوفسكي –نغولو كونتي – كريم بنزيما

فلسطين – مكرم الدابوب : محمد صلاح –روبيرت ليفاندوفسكي – كليان مبابي

قطر – فيليكس سانشيز : كيفن ديبروين – روبيرت ليفاندوفسكي – إيرلينغ هالاند

عمان –برنكو إيفانوفيتش : روبيرت ليفاندوفسكي – محمد صلاح – إيرلينغ هالاند

السعودية – هيرفي رونارد : كليان مبابي – كريم بنزيما – روبيرت ليفاندوفسكي

الصومال – عمر عبد الكريم : روبيرت ليفاندوفسكي – محمد صلاح – ليونيل ميسي

سوريا – تيتا فاليريو : ليونيل ميسي – روبيرت ليفاندوفسكي – كليان مبابي

تونس – محمد الكبير : محمد صلاح – روبيرت ليفاندوفسكي –ليونيل ميسي

الإمارات – فان مارفيك : كريم بنزيما – روبيرت ليفاندوفسكي – محمد صلاح

اليمن –محمد علي قاسم : محمد صلاح –نغولو كونتي – ليونيل ميسي