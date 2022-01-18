التربية تحدد موعد امتحانات نصف السنة لطلبة معاهد الفنون الجميلة (وثيقة)

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "امتحانات نصف السنة التحريرية لطلبة المعاهد تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 25 كانون الثاني الجاري وتنتهي يوم الاثنين الـ7 من شهر شباط المقبل ، ويكون يوم السبت من ضمن أيام الامتحانات".وأضافت، ان "الامتحانات الشفهية والعملية تبدأ قبل أسبوع من بدء الامتحانات التحريرية واثناء الدوام الرسمي".

وأشارت الوزارة الى ان "العطلة الربيعية بالنسبة لمعاهد الفنون الجميلة تبدأ يوم الثلاثاء المصادف (8 شباط لعام 2022) ، اما انطلاق دوام النصف الثاني من العام الدراسي سيكون يوم الثلاثاء 22 / 2 / 2022 ، على ان تبدأ امتحانات نصف السنة للطلبة المؤجلين في الأسبوع الثاني من بدء الدوام الرسمي ولمدة أسبوع واحد فقط".