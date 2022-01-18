الهند.. بقرة تولد بثلاث عيون ومواطنون ينسبوها لـ'إله معروف'!

وزعم بعض سكان قرية تشهاتيسجاره في منطقة راجناندجاون في الهند أن العجل ذي العيون الثلاثة هو تناسخ لفيسواناثا، وهو إله معروف بوجود عين على جبهته.

وتوافد عدداً كبيراً من الناس من القرى المجاورة لعبادة البقرة، معتقدين أنها إعادة ولادة شيفا، وبينما كانت ولادة الحيوان الذي ولد بثلاث عيون وأربع فتحات أنف مرتبطة بالإله الهندوسي ، اختلف طبيب بيطري مع المقارنة.



واجتذب العجل المولود في 14 يناير حشوداً كبيرة من الناس الذين قدموا البخور وجوز الهند والمال حسب تقاليد الثقافة المحلية، ويقول البعض إن توقيت ولادة العجل ، الذي وُلد مع بدء مهرجان الحصاد الهندوسي، ماكار سانكرانتي، ليس من قبيل الصدفة.

وقال نيراج تشاندل ، صاحب العجل ، الذي فوجئ بالولادة الغريبة، إن الفحص الطبي للعجل أظهر أنه بصحة جيدة للغاية، لكن شاندل أضاف أنهم اعتقدوا في البداية أن العجل أصيب، قائلاً: “كنا نظن أن العجل أصيب في رأسه. لكن عندما فحصنا بشعلة شعرنا بالدهشة، وأنفه أيضاً به أربعة ثقوب بدلاً من اثنتين. يبدو أن ذيله أيضاً مضفر”.



وقال الطبيب البيطري كاملش تشودري، إن مثل هذه الحالات لا ينبغي اعتبارها "معجزة" لأن مثل هذه الأشياء تحدث بسبب التطور غير الطبيعي للجنين.