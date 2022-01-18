انت الان تتابع خبر للمرة الأولى منذ سبع سنوات.. أسعار النفط تتخطى 87 دولاراً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أظهرت بيانات التداول في البورصات، أن سعر برميل النفط الخام من ماركة برنت، تجاوز حدود 87 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ تشرين الاول العام 2014.