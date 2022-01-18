مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة وعدد من المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - ينشر "الخليج 365" مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثا 18/1/2022، الموافق 15 جمادى الثانية 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر 5:20 صباحًا
أذان الظهر 12:04 صباحاً
أذان العصر 2:58 مساءً
أذان المغرب 5:18 مساءً
أذان العشاء 6:39 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 5:26 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:09 صباحاً
موعد أذان العصر 3:00 مساءً
موعد أذان المغرب 5:20 مساءً
موعد أذان العشاء 6:42 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 5:17 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:00 صباحاً
موعد أذان العصر 2:53 مساءً
موعد أذان المغرب 5:13 مساءً
موعد أذان العشاء 6:34 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 5:08 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:58 صباحاً
موعد أذان العصر 3:01 مساءً
موعد أذان المغرب 5:23 مساءً
موعد أذان العشاء 6:39 مساءً
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