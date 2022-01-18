الحكم على المتهمين بالاعتداء على "سيدة بولاق".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنح بولاق الدكرور، اليوم الثلاثاء، حكمها على المتهمين بالاعتداء على سيدة في منطقة بولاق الدكرور بسبب خلافات الجيزة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة بولاق".

وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليها والمتهمين بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة عنيفة اعتدى خلالها المتهمين على المجني عليها بالضرب، وأصابوها بعدة إصابات بالغة في مناطق متفرقة من الجسد.

وتبين من خلال التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها إصابتها بجرح قطعي بالكتف الأيمن، وطوله نحو 20 سم، بجاني جرح قطعي بالظهر طوله نحو 30 سم، وأيضًا جرح قطعي بالفخذ اليمنى من الجهة الأمامية طولة نحو 15 سم، وأنها مصابة بجرح قطعي بالفخذ اليمنى من الخلف طوله نحو 15 سم.

وعقب انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها في القضية واكتمال أدلة الثبوت قررت إحالة المتهمين لمحكمة الجنح.