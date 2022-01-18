رصد الحالات.. الزراعة تعلن حالة الطوارئ لتجنب أصابة القمح بالصدأ الأصفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متمثلة في قطاع الخدمات الزراعية بالتنسيق مع معهد البحوث الزراعية الدفع بالحملة القومية لمحصول القمح بجميع المحافظات للحد من مخاطر فطر الصدأ الأصفر الذي يصيب محصول القمح.

وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم الدفع بفريق من المتخصصين لرصد حالات الإصابة بمحصول القمح، مشيرًا إلى أن تحديد المساحات النهائية سوف يكون بنهاية الشهر الجاري.

وأضاف "الشناوي"، في تصريح لمصراوي، أنه تم تشكيل لجان للمرور على زراعات محصول القمح بالمحافظات المختلفة، لافتًا إلى العمل على الاكتشاف المبكر لمرض الصدأ الأصفر وعلاجها على الفور.

ولفت إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجه بضرورة التواصل الدائم وعلى أرض الواقع مع المزارعين في الحقول، مؤكدًا أنه حتى الآن الوضع آمن.

من جانبه قال الدكتور رضا محمد علي قمبر، رئيس قسم القمح بمركز بحوث الزراعية، إن أصداء القمح الثلاثة الأصفر والبرتقالي والأسود (تظهر بترتيب ظهورها أثناء موسم النمو وعادة فإن أغلب أصناف القمح المنزرعة والمستنبطة بمعرفة قسم بحوث القمح تكون مقاومة للأصداء الثلاثة، إذا ما اتبعت السياسة الصنفية التي يُصدرها قسم بحوث القمح موسميًا، والتي يُوصى فيها بزراعة كل صنف من أصناف القمح في المنطقة المناسبة.

وأضاف "قمبر"، في تصريح لمصراوي، اليوم الاثنين، أن أخطر الأصداء الثلاثة، وتظهر أعراضه خلال شهر يناير على شكل بثرات (بقع صفراء) منفصلة لها مظهر مسحوقي مرتبة في صفوف طولية مع محور الورقة ومتوازية، وتظهر الإصابة على الأوراق والأغماد والقنابع على السنابل، وعند مسح الأوراق بالأصابع تظهر بودرة صفراء اللون على الأصابع، وفي نهاية الموسم أو عن اشتداد الحرارة يتحول اللون الأصفر إلى اللون الأسود اللامع، ويُناسب المرض درجات الحرارة المنخفضة من 6 إلى 12 درجة مئوية ليلاً ومن 12 إلى 18 درجة نهاراً، مع الرطوبة العالية.