شكرا لقرائتكم خبر عن صور القيادي الحوثي عبدالله قاسم الذي تم قتله في غارة للتحالف بغرف عمليات خاصة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للقيادي الحوثي اللواء عبدالله قاسم الجنيد، الذي تم قتله في غارة للتحالف بصنعاء، ردًا عل استهداف منشآت مدنية في أبوظبي بطائرات مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي.

وحسب النشطاء، فقد تم استهداف الإرهابي “قاسم” بغارة جوية في مبنى لغرفة عمليات خاصة بالصواريخ والطيران المسير تتبع الحوثيين.

والجدير بالذكر أن القيادي الحوثي اللواء عبدالله قاسم الجنيد هو مسؤول أول عن الصواريخ والطائرات المسيرة، وقد تلقى دورات تدريبيه في لبنان عام 2019.

وأعلن التحالف، أن القوات الجوية تنفذ عمليات جوية على مدار ٢٤ ساعه فوق العاصمه صنعاء.

وقال التحالف في بيان له :نطلب من أهلنا في صنعاء الابتعاد عن معسكرات وتجمعات الميليشيا الحوثية حرصاً على سلامتهم.

وتابع: طائرات (ف-١٥) الهجومية دمرت منصتين لاطلاق الصواريخ الباليستية استخدمت اليوم.

وأكد التحالف أن : الهجمات العدائية على المدنيين بالمملكة والامارات سيتم محاسبة مرتكبيها.