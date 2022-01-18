شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: الحوثيون أطلقوا 432 صاروخًا باليستيًا و875 طائرة مسيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: في إحصائية تكشف حجم العمليات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي باستهداف مناطق ومنشآت مدنية، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إحصائية محدثة لإجمالي انتهاكات المليشيات الحوثية حتى تاريخ اليوم 2022/1/17. وجاءت الإحصائية بالأرقام كالتالي: – الصواريخ الباليستية: 432 – الطائرات المسيّرة التي أطلقتها مليشيا الحوثي: 875 – الزوارق المفخخة: 101 – الألغام البحرية: 259 – المقذوفات العشوائية: 99948

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