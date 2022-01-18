شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية تفقد دورها كوصي على الأعضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تساءلت مجلة «بوليتيكو» عن أسباب تراجع الانتهاكات التي تحيلها المفوضية الأوروبية إلى محكمة العدل الأوروبية.

وبحسب مقال لـ «دانيال كيليمين» و«توماسو بافون»، تشتهر المفوضية الأوروبية بأنها «الوصي على المعاهدات»، وهي المسؤولة عن ضمان تطبيق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لقانون الاتحاد الأوروبي.

وتابع المقال: للقيام بذلك، لديها سلطة إطلاق ما يسمى بإجراءات الانتهاكات، وهو إجراء قانوني يمكن أن يتوج بإحالة المفوضية للقضايا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وإذا فشلت الدول الأعضاء في الامتثال للأحكام في هذه الحالات، يمكن أن تؤدي العملية إلى فرض غرامات.

ومضى يقول: منذ السبعينيات وحتى أوائل القرن 21، استخدمت المفوضية هذه الأدوات القانونية بحماس، وعزز تيار متزايد من قضايا الانتهاك سمعتها كطرف قوي لتطبيق قانون الاتحاد الأوروبي، لكن حدث شيء مذهل ومحير منذ 2004 وهو انخفاض عدد الانتهاكات التي تعاملت معها المفوضية بشدة.

وتساءل: ما الذي يفسر هذا الانخفاض الدراماتيكي في تطبيق القانون؟ وأين ذهبت المفوضية الوصية على الاتحاد الأوروبي؟

وأردف: للعثور على الإجابة، قمنا بتحليل 5 عقود من بيانات الانتهاك وأجرينا مقابلات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي المشاركين في عملية الإنفاذ، وجدنا أنه بين عامي 2004 و2018، انخفض عدد قضايا التعدي التي فتحتها الهيئة بنسبة 67 %، وانخفض عدد القضايا التي أحالتها إلى المحكمة بنسبة 87 %، واليوم، تحيل المفوضية فقط حالتين أو 3 حالات لكل دولة عضو إلى المحكمة الأوروبية سنويا، وهو أدنى معدل منذ السبعينيات.

وتابع: لسوء الحظ، لم نعثر على أي دليل على أن هذا الانخفاض كان مدفوعًا بتحسن امتثال الدولة، بدلا من ذلك، اكتشفنا علاقة مفاجئة بين انخفاض الانتهاكات وأبرز الخلافات التي تحرك سياسات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك النقاشات حول القصور الديمقراطي، وتزايد التشكك الأوروبي، والسيطرة الحكومية الدولية مقابل السيطرة فوق الوطنية على التكامل الأوروبي وأزمة سيادة القانون.

وبحسب المقال، جاء تخفيف المفوضية في الإنفاذ نتيجة لإستراتيجية سياسية مدروسة.

وأردف: على خلفية تصاعد التشكك الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن 21، أصبحت القيادة السياسية للمفوضية قلقة من أن تطبيق القانون النشط كان يعادي الحكومات الأعضاء ويهدد دعمها لمقترحات سياسة الاتحاد الأوروبي والمفوضية.

وأضاف: اختار رئيس المفوضية آنذاك خوسيه مانويل باروسو وقادة آخرون للمفوضية تقليص الإنفاذ على أمل إعادة إحياء دعم الحكومات، وضحّت المفوضية جزئيا بدورها في الوصاية القانونية لحماية دورها السياسي.

وأشار إلى أن هذا التغيير ارتبط أيضًا بعمليات أوسع للمركزية والتسييس داخل المفوضية.

وتابع: قبل منتصف العقد الأول من القرن 21، تُركت القرارات المتعلقة بملاحقة الانتهاكات القانونية بشكل أساسي لمسؤولي اللجنة والمحامين العاملين في خدمتها القانونية، ولكن منذ «باروسو»، وعلى الرغم من اعتراضات العديد من موظفي الخدمة المدنية أصبحت العملية وخاضعة لرقابة أكبر من قبل رؤساء المفوضية والأمانة العامة التي تعمل بناءً على طلبهم.

وأردف: نجحت الإستراتيجية ولكن بتكلفة، أصبحت الحكومات داعمة للمفوضية ونهجها في الإنفاذ الأكثر ليونة، عندما سألنا أحد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم لماذا أصبحت الحكومات داعمة لهذه الدرجة، أوضحوا أن ذلك لم يكن مفاجئًا، نظرًا لأن نهج المفوضية الجديد يسمح لهم بالخروج من المأزق.