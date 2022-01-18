شكرا لقرائتكم خبر عن سوف نحاسبهم.. أول صور من استهداف اجتماع لقيادات الحوثي وتدميره بصاروخ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت قناة “الحدث” صورًا ترصد ضربات التحالف ضد مواقع تابعة لمليشيا الحوثي واستهداف اجتماعًا لقياداتهم والذي تم تدميره بصاروخ في غارة جوية، ما أدى إلى مقتل اللواء الركن بالمليشيا عبدالله قاسم الجنيد، مع قيادات أخرى.

وأعلن التحالف، أن القوات الجوية تنفذ عمليات جوية على مدار ٢٤ ساعه فوق العاصمه صنعاء.

وقال التحالف في بيان له :نطلب من أهلنا في صنعاء الابتعاد عن معسكرات وتجمعات الميليشيا الحوثية حرصاً على سلامتهم.

وتابع: طائرات (ف-١٥) الهجومية دمرت منصتين لاطلاق الصواريخ الباليستية استخدمت اليوم.

وأكد التحالف أن : الهجمات العدائية على المدنيين بالمملكة والامارات سيتم محاسبة مرتكبيها.