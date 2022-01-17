انت الان تتابع خبر ليفاندوفسكي يقتنص جائزة الفيفا من ميسي وصلاح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتفوق النجم البولندي على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين لنيل الجائزة، الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جرمان الفرنسي المتوج مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية الموازية للقب الفيفا، والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.وتوج ليفاندوفسكي، الفائز بالجائزة في 2020 أيضا، بلقب الدوري الألماني مع بايرن الموسم الماضي، وكسر الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد عندما أحرز هدفه 41 في الجولة الأخيرة، ليتفوق على رقم الراحل غيرد مولر الذي صمد منذ 1972.

كما كسر اللاعب البولندي البالغ عمره 33 عاما الرقم القياسي لعدد الأهداف في عام ميلادي واحد في الدوري الألماني، برصيد 43 هدفا، متفوقا بهدف واحد على رقم مولر أيضا.



وأحرز "ليفا" 69 هدفا في 59 مباراة مع بايرن وبولندا خلال عام 2021.

كما نال توماس توخيل جائزة أفضل مدرب، بعد قيادة تشلسي الإنجليزي للقب دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي على حساب غريمه المحلي مانشستر سيتي.

واستمرت هيمنة ألمانيا على الجائزة، بعد فوز يورغن كلوب مدرب ليفربول بها في العامين الماضيين.

وفاز السنغالي إدوارد مندي لاعب تشلسي بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، متفوقا على الألماني مانويل نوير حارس بايرن ومنتخب بلاده، وجانلويجي دوناروما حارس باريس سان جرمان الفرنسي ومنتخب إيطاليا.