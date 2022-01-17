واشنطن تعلق على الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشديد العبارة الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف إمارة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين، وتسبب بمقتل ثلاثة مدنيين أبرياء وإصابة ستة آخرين.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان: "لقد تبنى الحوثيون هذا الهجوم، وسنعمل مع الإمارات العربية المتحدة والشركاء الدوليين لتحميلهم المسؤولية".

وأضاف سوليفان: "إن التزامنا بأمن الإمارات العربية المتحدة هو التزام راسخ، ونحن نقف إلى جانب شركائنا الإماراتيين في وجه كافة التهديدات التي تتعرض لها أراضيهم".

كان وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد قد صرح بأن "استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية اليوم الإثنين لن يمر دون عقاب".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مقرب من الحكومة الإماراتية إن أبوظبي ستطلب من الولايات المتحدة الأمريكية إعادة إدراج جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، على قائمة المنظمات الإرهابية، على خلفية الهجوم .

كانت شرطة أبوظبي قد أعلنت عن اندلاع حريق صباح اليوم أسفر عن وقوع انفجار في 3 صهاريج لنقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك بالإضافة إلى وقوع حادث حريق آخر في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

وأضافت أن التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "مسيرة" وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق.