الاتحاد الأوروبي يدين هجوم الحوثيين على الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ)

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة هجوما بطائرات مسيرة عبر الحدود تبنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن المسؤولية عنه، والذي استهدف منشأة لتخزين الوقود قرب مطار العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال البيان: "الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية غير مقبولة. الهجوم الأحدث يزيد خطر مزيد من التصعيد للنزاع في اليمن ويقوض الجهود الجارية لإنهاء الحرب".

وتابع البيان: "يمكن أن يكون هناك حل سياسي فقط للنزاع في اليمن. الاتحاد الأوروبي يدعو لضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد. وإضافة إلى ذلك ، يناشد الاتحاد الأوروبي كل الأطراف بالتواصل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لوضع نهاية للقتال والتوصل إلى اتفاق سياسي شامل يضم كل الأطياف السياسية".

وقال وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد "استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية اليوم الإثنين لن يمر دون عقاب".

كانت شرطة أبوظبي قد أعلنت عن اندلاع حريق صباح اليوم الاثنين أسفر عن وقوع انفجار في 3 صهاريج لنقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك بالإضافة إلى وقوع حادث حريق آخر في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

وأضافت أن التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "مسيرة" وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق.