الخارجية الأمريكية تدين الهجوم الإرهابي على مناطق مدنية بالإمارات

تلقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. وأكد بلينكن خلاله الاتصال الهاتفي إدانة واستنكار الولايات المتحدة الأمريكية للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية. كما عبر عن تعازيه لدولة الإمارات في ضحايا هذا العمل الإرهابي وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.



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