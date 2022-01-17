شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف: تم استهداف قيادات إرهابية شمال صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه استجابة للتهديد والضرورة العسكرية بدء ضربات جوية في صنعاء. وأكد التحالف أنه تم استهداف قيادات إرهابية شمال العاصمة صنعاء. وأوضح التحالف أن الموقف العملياتي يتطلب استمرار الضربات استجابة للتهديد.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. التحالف: تم استهداف قيادات إرهابية شمال صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.