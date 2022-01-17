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شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الحوثي تهدم مسجدا بصنعاء وتحوله لشيء غير متوقع والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير
تعتزم ميليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، افتتاح مول تجاري، أنشأته عقب هدم أجزاء من أحد أكبر المساجد التابعة للأوقاف في العاصمة صنعاء؛ بحسب مصادر محلية.
وأوضحت المصادر أن ميليشيا الحوثي هدمت في ديسمبر 2020م سور مسجد الفردوس وملحقاته من مصلى النساء ومبنى المؤذن، واستولت عليها وعلى الأراضِ المحيطة بها، وقامت ببناء مركزا تجاريا أسمته “مارينا مول” وهي على وشك افتتاحه، وبدأت بالفعل تأجير المحلات بمبالغ مرتفعة.
وطالما حاولت شركات ومؤسسات تابعة لميليشيا الحوثي، السطو على أراض ومقاطعات، ومنها أوقاف العاصمة صنعاء، لما تمثله من أماكن استراتيجية تدر ملايين الريالات لميليشيا الحوثي.
وفي سياق منفصل، كبدت القوات المشتركة، ميليشيات الحوثي، خسائر بشرية ومادية جديدة في مديريتي مقبنة غرب تعز والجراحي جنوب الحديدة غربي اليمن.
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