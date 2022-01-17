تخص التعاون الاقتصادي.. إيران تعلن قرب توقيع مذكرة تفاهم مع العراق

بغداد - ياسين صفوان - قال رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية الايرانية، الاثنين، إن وفدا برلمانيا تجاريا يعتزم زيارة العراق بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والتوقيع على مذكرة تفاهم لتنمية التعاون بين البلدين.



واضاف محمد رضا بورابراهيمي داوراني، في حديث نقلته وكالة "فارس" إن "هذه الزيارة التي تستغرق 3 ايام تضم لقاءات مع وزيري التجارة والنقل والمواصلات ورئيس رابطة الغرف التجارية ورئيس لجنة الاستثمارات الوطنية العراقية".



وتابع أن "هدف الزيارة هو الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين كما تقرر التوقيع على وثيقة تفاهم لتأسيس لجنة خاصة بحل الخلافات التجارية بين غرفة التجارة الايرانية ورابطة الغرف التجارية العراقية وكذلك المشاركة في ملتقى رابطة الغرف التجارية العراقية في بغداد والمشاركة في الملتقيات التجارية في كربلاء المقدسة والنجف الاشرف".

