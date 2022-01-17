قرقاش: "الإمارات تتعامل بشفافية مع الاعتداء الحوثي الآثم"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

وصف الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، اليوم الاثنين، استهداف الميليشيات الحوثية لمناطق مدنية في العاصمة الإماراتية أبوظبي بـ“الاعتداء الحوثي الآثم“.



وأكد قرقاش: ”تتعامل الجهات المعنية في دولة الإمارات بشفافية ومسؤولية تشكر عليها بخصوص الاعتداء الحوثي الآثم على بعض المنشآت المدنية في أبوظبي“.

وأَضاف قرقاش، في تغريدة له على حسابه في موقع ”تويتر“: ”عبث الميليشيات الإرهابية باستقرار المنطقة أضعف من أن يؤثر في مسيرة الأمن والأمان التي نعيشها، ومصير هذه الرعونة والعبثية الهوجاء إلى زوال واندحار“.

وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قالت إن الحادث الذي وقع في مستودع للوقود في منطقة مصفح في أبوظبي، صباح اليوم الإثنين، نتج عنه حريق، وإنها تعمل مع السلطات المختصة ”لمعرفة وتحديد أسباب الحادث“، حسب وكالة ”رويترز“ للأنباء.