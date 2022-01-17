روزين يضرب عن الطعام لإطلاق الرهائن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رهينة السفارة الأمريكية السابق في طهران باري روزين، أنه سيسافر إلى فيينا هذا الأسبوع للإضراب عن الطعام لدعم إطلاق سراح هؤلاء الرهائن، مؤكدا أن نظام الملالي يحتجز الرهائن منذ أربعة عقود، وأن هناك ما لا يقل عن أربعة أمريكيين وعشرة أوروبيين محتجزين کرهائن في إيران.

وقال روزين، الذي احتجز كرهينة لمدة 444 يوما أثناء اقتحام السفارة الأمريكية في طهران لشبكة فوكس نيوز «إن أكثر من أربعة أمريكيين وحوالي 10 مواطنين أوروبيين محتجزون حاليا كرهائن في إيران، وأعتقد أن إطلاق سراح جميع الرهائن يجب أن يكون أولوية».

وفي 4 نوفمبر 1979، عندما هاجم «الطلاب التابعون لخط الإمام» السفارة الأمريكية في إيران، كان باري روزين الملحق الصحفي بالسفارة واحتجز كرهينة لمدة 444 يوما مع 52 دبلوماسيا وموظفا بالسفارة.

وتم الإفراج عنهم بعد محادثات الجزائر في 20 يناير 1981.

وقال باري روزين لشبكة فوكس نيوز أمس الأول عشية الذكرى 41 لإطلاق سراحه وباقي الرهائن الآخرين، «إن مفاوضات الاتفاق النووي وكل المفاوضات السياسية مبنية على الثقة»، مضيفا، «لا أعتقد أن هناك من يثق بالنظام الإيراني؛ لأنه منذ أكثر من أربعين عاما لم يحدث أي تغيير ويستمر في احتجاز الرهائن، ولا يزال يفعل الشيء نفسه كما في عام 1979».

وأشار الرهينة السابق في طهران إلى أنه لا ينبغي نسيان الرهائن، فكل من الرهائن وعائلاتهم في حزن وعذاب، وعلى حكومة بايدن أن تضع هذا الشرط المسبق في المفاوضات وأن تظهر للعالم أن إطلاق سراح الرهائن مهم لها.