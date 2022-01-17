استشهاد اثنين من خبراء مسام بالحديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نعى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية استشهاد اثنين من الخبراء الذين يعملون في مشروع المركز لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام «مسام» أثناء قيامهما بواجبهما الإنساني في نزع الألغام بمنطقة الأكبر بمديرية حيس في محافظة الحديدة غرب اليمن. وأوضح المركز في بيان، أنه خلال قيام قائد الفريق 27 مسام، المهندس علي راشد، وعضو الفريق شعفل النازع بإزالة مخلفات الألغام والذخائر الحوثية وقع انفجار أدى لاستشهادهما. وأهاب المركز بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها والوقوف بحزم حيال تمادي الحوثي بنشر الألغام العشوائية التي حصدت أرواح الأبرياء.

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