السودان يسحب ترخيص «الجزيرة مباشر»

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وأضافت أن من بين مثل هذه المشاهد، والتي تم بثها على هامش المظاهرات التي تشهدها البلاد حاليا «ظاهرة التعري المستنكرة من قبل المجتمع السوداني، وإطلاق ألفاظ نابية غير لائقة، ومشاهد لعناصر متفلتة في حالة غير طبيعية».
وأشارت إلى «ضرورة ألا تكون الخلافات السياسية مدخلا للإساءة للسودان، بمشاهد تعكس صورة سالبة للوطن».
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