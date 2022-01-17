شكرا لقرائتكم خبر السودان يسحب ترخيص «الجزيرة مباشر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت وزارة الثقافة والإعلام السودانية إن قرار سحب ترخيص قناة «الجزيرة مباشر» دون غيرها من القنوات الفضائية، جاء بعد عدد من الدعوات للطاقم العامل بضرورة مراعاة المهنية والمصلحة العامة والتوقف عن نقل محتوى ضار بالنشء ومخالف لقيم ومثل وأخلاقيات الشعب السوداني.

وأضافت أن من بين مثل هذه المشاهد، والتي تم بثها على هامش المظاهرات التي تشهدها البلاد حاليا «ظاهرة التعري المستنكرة من قبل المجتمع السوداني، وإطلاق ألفاظ نابية غير لائقة، ومشاهد لعناصر متفلتة في حالة غير طبيعية».

وأشارت إلى «ضرورة ألا تكون الخلافات السياسية مدخلا للإساءة للسودان، بمشاهد تعكس صورة سالبة للوطن».