الحوثي يصاب بالهوس والتخبط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعيش ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران حالات من التخبط والهوس جراء تقدم قوات الجيش اليمني وألوية العمالقة في جبهات مأرب.

وحقق قوات الجيش والمقاومة الشعبية وألوية العمالقة المزيد من التقدم الميداني على امتداد مسرح العمليات العسكرية في جبهات جنوب مأرب، وتمكنت من التقدم وتحرير مساحات واسعة من البلق الشرقي والمواقع الصحراوية المحيطة به باتجاه عقبة ملعاء بمديرية حريب، بغطاء واسع للتحالف العربي لدعم الشرعية.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، «إن الجيش اليمني والمقاومة شنوا صباح أمس هجوما واسعا من عدة محاور تمكنوا خلاله من تحرير مناطق ومواقع ومرتفعات جديدة منها جبل الفليحة الاستراتيجي، لقطع خط إمداد ميليشيات الحوثي المتجهة نحو مديرية حريب.

وبالتزامن استهدف طيران تحالف دعم الشرعية، تعزيزات وآليات قتالية تابعة للميليشيات الإيرانية وألحق بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد منها تدمير خمسة أطقم بما عليها من عتاد وأفراد.

وبارك وزير وزارة السياحة والثقافة والإعلام اليمني معمر الإرياني الانتصارات الكبرى التي تتحقق على الأرض ضمن العملية العسكرية لحرية اليمن السعيد التي تشمل مختلف جبهات القتال، بدعم وإسناد لامحدود من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء السعودية.

وقال «باتت المسافة الفاصلة لألوية العمالقة بالجيش في خمسة كلم في شرق حريب، وفي جبهة البلق الشرقي تم التقدم عشرات الكيلومترات واستعادة سلسلة جبال الفليحة، والتقدم باتجاه شرق معسكر أم ريش وشرق البلق واستعادة أجزاء واسعة من سلسلة جبال اللجمة وقطع خط إمداد العدو للبلق من خط أم ريش، ومن الميمنة تم التقدم إلى مقربة من جبل لضاه لقطع آخر خطوط إمداد العدو في البلق.

من جهته، قال مدير دائرة العمليات الحربية في وزارة الدفاع اللواء ركن علي محسن الهدي، إن تقدم الجيش جنوبي مأرب هو بداية النهاية لميليشيات الحوثي. وأوضح أن الجيش استعاد السيطرة على جبهة الردهة والفليحة بالكامل، ويواصل التقدم بوتيرة عالية في جميع المحاور.

على صعيد مختلف، كشف تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان بمحافظة عمران حجم انتهاكات ميليشيات الحوثي وجرائمها في المحافظة التي بلغت 1860 حالة انتهاك بحق أبناء محافظة عمران توزعت بين القتل والخطف والاعتداء وتجنيد الأطفال ونهب المساعدات وتقويض مؤسسات الدولة.

وقال التقرير السنوي للعام الماضي 2021 بلغت الانتهاكات بحق الطفولة في عمران 433 حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق أطفال عمران تنوعت بين قتل وتجنيد وتغيير مناهج واقتحام المدارس ونهب المساعدات وإقامة المراكز والدورات الطائفية.

ورصد التقرير انتهاكات عديدة تنوعت بين القتل والإصابات والخطف والتهديد والإقامة الجبرية وإقصاء الأمناء الشرعيين. كما أقدمت على ارتكاب انتهاكات ضد الحقوق والحريات توزعت بين الاحتجازات التعسفية والتهجير القسري والإقصاء الوظيفي.

انتهاكات الحوثي في عمران:

1860 انتهاكا.

200 قتيل ومخطوف.

1220 انتهاكا للحريات.

433 انتهاكا للطفولة.

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