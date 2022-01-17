شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أكثر من 20 إثر زلزال ضرب أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات المحلية في أفغانستان إن زلزالا ضرب غرب المنطقة اليوم الاثنين مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 وتدمير مئات المنازل.

هز الزلزال الذي بلغت شدته 5.6 درجة إقليم بادغيس في الغرب على الحدود مع تركمانستان عصر اليوم. وأظهرت صور نشرتها السلطات المحلية المنازل المبنية من الطوب وقد تحولت إلى ركام.

وقال باز محمد سرواري مدير الإعلام والثقافة في إدارة الإقليم "من المؤسف أن التقارير المبدئية تشير إلى مقتل 22 بينهم نساء وأطفال، علاوة على إصابة أربعة آخرين".