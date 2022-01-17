الإمارات: الاستهداف الحوثي لن يمر دون عقاب

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي - (د ب أ)

أدان وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد "استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية اليوم الإثنين"، مؤكدا أن "هذا ااستهداف الآثم لن يمر دون عقاب".

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان مساء اليوم أن دولة الإمارات: "تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم، واصفة تلك الهجمات بأنها جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".

وقالت الوزارة إن: "هذه الميليشيا الإرهابية تواصل جرائمها دون رادع في مسعى منها لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة في سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية ورفضها رفضا تاما".

وقد أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بمقتل ثلاثة أشخاص جراء حريق وقع صباح اليوم في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، وأسفر عن انفجار ثلاثة صهاريج محروقات.

ونقلت الوكالة عن شرطة أبوظبي القول إن الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية، إلى جانب إصابة ستة آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة.