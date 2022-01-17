بالأرقام .. التحالف يُحدث الانتهاكات الحوثية

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن إحصائية محدثة لإجمالي انتهاكات الميليشيات الحوثية حتى تاريخ اليوم الاثنين 1443/6/14هـ الموافق 2022/1/17. وفيما يلي الإحصائية المحدثة: - الصواريخ البالستية : 432 - الطائرات المسيرة : 875 - الزوارق المفخخة : 101 - الالغام البحرية : 259 - المقذوفات العشوائية : 99948



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