الكويت والسعودية تدينان استهداف ميليشيا الحوثي للمناطق المدنية بالإمارات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 يناير 2022 07:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

دانت وزارة الخارجية الكويتية “استهداف المناطق المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرات مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي والتي أدت إلى مقتل وجرح عدد من الأبرياء”.

وقالت الوزارة في بيان إن “استمرار استهداف مليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية وإصرارهم على انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وتعمدهم الإضرار بأمن دول المنطقة واستقرارها يؤكد خطورة سلوك هذه الميلشيات وضرورة تحرك المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني وصيانة الأمن والسلم الدوليين”.

وأكدت “وقوف دولة الكويت إلى جانب شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة وتأييدها في كل ما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمنها واستقرارها”.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية السعودية، الهجوم الذي تعرض له مطار أبو ظبي، معتبرة أن التفجيرات التي استهدفت المطار هي “هجوم إرهابي”، ومتوعدة بصد كل هجمات الحوثيين.

وقالت الخارجية السعودية في بيان: “ندين بأشد وأقسى العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ونتج عنه عدد من الوفيات والمصابين”، مؤكدة وقوف الرياض “التام مع دولة الإمارات الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها”.

ورأت أن “هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ميليشيا الحوثي الإرهابية يعيد التأكيد على خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة والعالم”، مشددة على أنها “‌مستمرة بالتصدي لكافة المحاولات والممارسات الإرهابية للميليشيا الحوثية من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن”.