إيران تمنع شاعراً من السفر لأنه حرق صورة خامنئي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 يناير 2022 07:15 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - يناير - 2022 5:28 مساءً

أوقفت قوات حرس الحدود الإيراني، الشاعر المناهض للنظام، قاسم بهرامي المعروف بـ”شيدائي همداني”، وذلك بعد محاولته السفر لتركيا.

وجرت عملية الاعتقال قرب منفذ ماكو الإيراني على الحدود مع تركيا، وفق ما ذكرته وكالة أنباء “دانشجو” التابعة للتيار المتشدد.

وقالت الوكالة اليوم الإثنين، إن “قوات حرس الحدود الإيراني في منفذ ماكو تمكنت من اعتقال الشاعر قاسم بهرامي المعروف بـ”شيدائي همداني”.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن “الشاعر شيدائي همداني كان يريد الخروج باتجاه تركيا وجرى توقيفه مساء يوم السبت الماضي، بعدما سعت مجموعة مرتبطة بجهات استخباراتية أجنبية لمساعدته في الخروج من إيران”.

ووصف المصدر الأمني الشاعر بـ”المتهم الهارب”، وتابع “همداني محكوم عليه بالسجن عدة سنوات بتهمة الاتجار بالمخدرات والفساد والتزوير واكتساب الشهرة عبر إهانة المقدسات بهدف اللجوء إلى الخارج”.

وفي 16 سبتمبر/أيلول الماضي، ظهر الشاعر همداني بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يلقي قصيدة تنتقد النظام والمرشد علي خامنئي، وبعدها قام بإحراق صورة خامنئي.

الشاعر الإيراني يحرق صورة خامنئي

وفي مقاطع فيديو متعددة، يحمل الشاعر المعارض خامنئي وكبار المسؤولين في نظامه مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أيضا، أعلنت قوات الأمن اعتقال الشاعر في مدينة مشهد شمال شرق إيران، قبل أن تطلق سراحه بكفالة مالية في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.