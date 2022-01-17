أحداث الكرادة وأزمة الرئاسات في نشرة السومرية

= تمهيدا للتوافقات .. العامري في اربيل للقاء القادة الكرد , والإطار يحذر من تفكك البيت الشيعي.

= من سيدخل قصر السلام أولا ؟ .. منصب الرئيس يوسع الفجوة بين البارتي واليكتي , ولا حلول من دون توافق.



= بعد احداث الكرادة .. الكاظمي يرأس اجتماعا امنيا طارئا , والامم المتحدة تدعو لمحاسبة الجناة.

= لدقتها وسرعة نقلها للأحداث .. وكالة الخليج 365 تتصدر المواقع الاخبارية في العراق.

