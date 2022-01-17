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أحداث الكرادة وأزمة الرئاسات في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = الكشف عن اكثر من مرشح لرئاسة الوزراء يحظى بمقبولية الصدر , وانباء عن زيارة قاآني للحنانة .
= تمهيدا للتوافقات .. العامري في اربيل للقاء القادة الكرد , والإطار يحذر من تفكك البيت الشيعي.

= من سيدخل قصر السلام أولا ؟ .. منصب الرئيس يوسع الفجوة بين البارتي واليكتي , ولا حلول من دون توافق.


= بعد احداث الكرادة .. الكاظمي يرأس اجتماعا امنيا طارئا , والامم المتحدة تدعو لمحاسبة الجناة.

= لدقتها وسرعة نقلها للأحداث .. وكالة الخليج 365 تتصدر المواقع الاخبارية في العراق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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