انت الان تتابع خبر أحداث الكرادة وأزمة الرئاسات في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الكشف عن اكثر من مرشح لرئاسة الوزراء يحظى بمقبولية الصدر , وانباء عن زيارة قاآني للحنانة .
= تمهيدا للتوافقات .. العامري في اربيل للقاء القادة الكرد , والإطار يحذر من تفكك البيت الشيعي.
= من سيدخل قصر السلام أولا ؟ .. منصب الرئيس يوسع الفجوة بين البارتي واليكتي , ولا حلول من دون توافق.
= بعد احداث الكرادة .. الكاظمي يرأس اجتماعا امنيا طارئا , والامم المتحدة تدعو لمحاسبة الجناة.
= لدقتها وسرعة نقلها للأحداث .. وكالة الخليج 365 تتصدر المواقع الاخبارية في العراق.
= من سيدخل قصر السلام أولا ؟ .. منصب الرئيس يوسع الفجوة بين البارتي واليكتي , ولا حلول من دون توافق.
= بعد احداث الكرادة .. الكاظمي يرأس اجتماعا امنيا طارئا , والامم المتحدة تدعو لمحاسبة الجناة.
= لدقتها وسرعة نقلها للأحداث .. وكالة الخليج 365 تتصدر المواقع الاخبارية في العراق.