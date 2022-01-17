انت الان تتابع خبر العراق يدين الهجوم على الإمارات واستهداف أنابيب نفطيّة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن ادانتها الشديدة لاستهداف أنابيب نفطية في منطقة المصفح بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تدين وبشدة الهجوم على دولة الإمارات العربية المتحدة واستهداف أنابيب نفطية في منطقة المصفح".
وأكدت على "الموقف العراقي بالوقوف ضد أي اعتداء ورفض التصعيد في المنطقة، مجددة الدعوة إلى حل الأزمات بالطرق السلمية ومن خلال المفاوضات وبين جميع الأطراف المعنية، لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأكدت على "الموقف العراقي بالوقوف ضد أي اعتداء ورفض التصعيد في المنطقة، مجددة الدعوة إلى حل الأزمات بالطرق السلمية ومن خلال المفاوضات وبين جميع الأطراف المعنية، لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة".