العراق يدين الهجوم على الإمارات واستهداف أنابيب نفطيّة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تدين وبشدة الهجوم على دولة الإمارات العربية المتحدة واستهداف أنابيب نفطية في منطقة المصفح".

وأكدت على "الموقف العراقي بالوقوف ضد أي اعتداء ورفض التصعيد في المنطقة، مجددة الدعوة إلى حل الأزمات بالطرق السلمية ومن خلال المفاوضات وبين جميع الأطراف المعنية، لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة".

