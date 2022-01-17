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بعد تفجيرات أبو ظبي.. تهديد 'حوثي' ناري للإمارات

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بغداد - ياسين صفوان - حذرت حركة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، اليوم الاثنين، الإمارات من "العبث في اليمن".
وقال متحدث الحركة محمد عبد السلام في تغريدة عبر تويتر، "دويلة صغيرة في المنطقة تستميت في خدمة أمريكا وإسرائيل، كانت قد زعمت أنها نأت بنفسها عن اليمن لكنها انكشفت في الآونة الأخيرة خلاف ما زعمت، وعلى إثر ذلك فهي بين أن تسارع لكف يدها عن العبث في اليمن أو جاءها بقوة الله ما يقطع يدها ويد غيرها".

يذكر أن الحركة أعلنت في وقت سابق اليوم أنها نفذت "عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي" وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحركة إن تلك القوات ستصدر "بيانا مهما" حول تلك العملية خلال الساعات المقبلة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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